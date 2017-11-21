Mi Fit, Xiaomi akıllı saat ve akıllı bileklik kullanıcıları için sağlık ve fitness uygulaması. Gün içinde ne kadar aktif olduğunuzdan ne kadar verimli uyku geçirdiğinize sağlık verilerinizi grafiksel olarak göstermenin yanı sıra hatırlatıcılarla hiçbir şey kaçırmamanızı sağlıyor.

Mi Band, Amazfit Bip, Mi Body Composition Scale, Mi Scale, Amazfit Pace, Amazfit Smart Chip gibi Xiaomi marka akıllı saat ve bileklerin tümüyle uyumlu sağlık takip uygulaması olarak karşımıza çıkan Mi Fit, tüm Android telefonlarla uyumlu ve ücretsiz indirip Bluetooth aracılığıyla cihazınızı tanıtarak kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

Xiaomi’nin sağlık uygulaması ile iç ve dış mekanda gerçekleştirdiğiniz antrenmanların kaydını tutabiliyorsunuz. Yürüyüş, koşu, bisiklet gibi antrenmanlar sonrasında kalp atış hızınızdan yaktığınız kaloriye detaylı bir rapor alıyorsunuz. Sadece antrenmanlarda değil, uyuduğunuz vakit de uygulama kaydınızı tutuyor. Daha da güzeli; kaliteli uyku için önerilerde bulunuyor.

Durum, aktiviteler ve profil olmak üzere üç bölümden oluşan son derece sade arayüzle bizleri karşılayan Xiaomi Mi Fit uygulaması, uzun süre hareketsiz kaldığınız vakit kalkıp kısa bir yürüyüş yapmanız veya su molası vermeniz yönünde uyarıda bulunuyor. Bildirimden bahsetmişken arama, SMS, e-posta ve sosyal ağlar için bildirim ayarlaması yapabiliyorsunuz.

Mi Fit Uygulaması Özellikleri: