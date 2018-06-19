Micro Craft 2018: Survival, Android platformuna özel çıkış yapan Minecraft benzeri hayatta kalma oyunu. Minecraft’ı fazlasıyla pahalı bulan mobil oyuncular arasındaysanız tavsiye ederim.

Piksel grafikler, üç boyutlu bloklar, gece ve gündüz, hayatta kalma ve yaratıcılık modu kısaca Minecraft oyunun dikkat çeken detaylarını taşıyan Micro Craft 2018: Survival’da gündüz tavuklar, koyunlar, ineklerle karşılaşırken, karanlık çöktüğünde zombiler, yaratıklar, örümcekler, sürüngenlerle karşı karşıya geliyorsunuz. Piksel dünyayı gezerken topladığınız objelerle kendinize barınak, silah vs. yapmaya çalışıyorsunuz. Yaratıcılığınızı konuşturacağınız Creative modu dışında geceleyin hayatta kalma mücadelesi verdiğiniz Survival mod seçenekleriniz arasında.