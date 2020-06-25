Mobil platformdaki golf oyunları her geçen gün artmaya devam ederken piyasaya yeni çıkan oyunlarda kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaşmaya devam ediyor.

Oyunculara gerçeklikten ziyade eğlenceli bir yapı sunan Micro Golf oynaması ücretsiz olarak Play Store ve App Store üzerinden oyuncuların beğenisine sunulurken oyuncular kısa süre içerisinde yapımı benimsemiş gibi görünüyor.

Çeşitli turnuvaların yer aldığı yapım da oyuncular golf konusunda ne kadar iyi olduklarını sınama fırsatı bulacak, rekabetçi bir yapı eşliğinde eğlenceli anlar da yaşayacaklar.

Renkli grafik açılarına ek olarak fantastik bir havaya hakim olan başarılı yapımda oyuncular kişiselleştirilebilir bazı içerikler ile de karşılaşabilecekler. Örneğin golf sopasını oyuncular diledikleri gibi özelleştirebilecekler.

Gerçek zamanlı olarak 1v1, 2v2 ve 4v4 maçlara da ev sahipliği yapan oyun gerçek zamanlı olarak oynanırken kalıcı olarak internet bağlantısına da ihtiyaç duymaktadır.