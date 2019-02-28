Microsoft Face Swap uygulamasını kullanarak kendinizi eğlenceli ve ilham verici sahnelere taşıyın ve eğlenin. Ücretsiz, reklamsız, sadece yüzler arasında kullanarak eğlenebileceğiniz uygulamada galerinizden veya web'den bir sahne seçin ve sonuçlarına bakın. Akıllı yüz morph teknolojisi ile bu çok kolay.

Yüzünü değiştirmek için her zaman yeni bir şeyler vardır. Yeni bir saç modeli ile kendinizi görün, farklı modaları deneyin. Kendinizi trend sahnelere sokarken aynı zamanda size yakışacağınızı düşündüğünüz fotoğrafları deneyin. Grup fotoğrafı için birden fazla yüz değiştirebileceğiniz Face Swap'ta arkadaşının yüzünü komik resimlere koyabilirsin.

Microsoft Face Swap Özellikleri