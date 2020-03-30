Son dakika gelişmelerini Microsoft Haber uygulamasından öğrenebilirsiniz.
Microsoft Haber uygulaması ile Android cihazlarınızdan son dakika haberlerini ve önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz.
Microsoft tarafından sunulan, dünyadaki ve Türkiye’deki son dakika gelişmelerinden anında haberdar olmanızı sağlayan Microsoft Haber uygulaması oldukça sade bir arayüz de sunuyor. Dünya genelinde birçok yayıncıdan aldığı haberleri sunan uygulamada sizin için önemli olan konuları seçerek bu haberlerin öne çıkmasını sağlayabilirsiniz.
Güvenilir kaynaklardan aldığı haberleri sizlere sunan Microsoft Haber uygulamasında geceleri rahat bir okuma deneyimi için karanlık mod seçeneği de yer alıyor. Spor, eğlence, yaşam, bilim, otomobil ve daha birçok kategoride haberler bulabileceğiniz Microsoft Haber uygulamasında, haberleri favorilerinize ekleyebilir, haber araması yapabilir ve dilerseniz haberleri paylaşabilirsiniz. Haberlerin yazı boyutunu da ayarlayabileceğiniz Microsoft Haber uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.
YORUMLAR