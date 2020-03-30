Microsoft Haber uygulaması ile Android cihazlarınızdan son dakika haberlerini ve önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Microsoft tarafından sunulan, dünyadaki ve Türkiye’deki son dakika gelişmelerinden anında haberdar olmanızı sağlayan Microsoft Haber uygulaması oldukça sade bir arayüz de sunuyor. Dünya genelinde birçok yayıncıdan aldığı haberleri sunan uygulamada sizin için önemli olan konuları seçerek bu haberlerin öne çıkmasını sağlayabilirsiniz.