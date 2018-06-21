Microsoft News, Türkiye ve Dünya gündemini takip etmek için en iyi haber uygulamalarından biri. Editörler tarafından düzenlenen en güvenilir, önemli, ilgi çekici ve popüler haberler ve son dakika haberlerinin yanı sıra ilgi alanınıza giren konuları takip edebileceğiniz ücretsiz haber uygulaması, 20’den fazla ülkeden 3000’in üzerinde popüler markanın içeriğini sunuyor.

Microsoft Haberler uygulaması, Dünya genelinde en çok takip edilen popüler haber sağlayıcıların içeriklerini tek bir yerden takip etme kolaylığı tanıyor. Spor, magazin, eğlence, bilim ve teknoloji, moda, yaşam, finans hemen her konuda en güncel haberleri bulabileceğiniz, son dakika haberlerinin de 7/24 anlık bildirimlerle ulaştırıldığı harika bir Türkçe haber uygulaması.

Açık ve koyu tema seçenekleriyle gelen Microsoft Haber uygulaması, oldukça sade bir tasarıma sahip. Ana sayfada farklı kaynaklardan gelen haberleri kategori bazında görüyorsunuz. Yıldız sekmesinden sıklıkla takip ettiğiniz haber kaynaklarına tek dokunuşla ulaşıyorsunuz.