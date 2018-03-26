Rol yapma ve strateji kategorisinin birleşiminden oluşan Mighty Party: Heroes Clash'da rakibini doğru taktikler uygulayarak arenada yenmeli ve puanları toplamalısın. Ancak rakiplerini yenmek için en güçlü kahramanları topla ve savaş sırasında onlarla kozunu göster. İttifakınızın Mighty Party: Heroes Clash'in zorlu dünyasında en güçlü olduğunu kanıtlayın!

İçerisinde pek çok türde karakter barındıran oyunda, her karakterin kendine göre yetenekleri bulunuyor. Ayrıca karakterler arasındaki etkileşim sayesinde takımınızı domine etme şansına da sahipsiniz. Yani örneğin İmparatorluk Okçu birlikleriyle oynarken onları Rüzgar Ninja ile koruyun ve İlahi Büyü ile güçlendirin. Bu şekilde takım çalışması yapabilir ve rakip güçleri yok edebilirsiniz.

Kendine özgü haritası ve gerçekçi animasyonlarıyla dikkat çekmeyi başaran oyun, her hafta düzenli turnuva ve kampanya düzenlemesiyle de oyun içi rekabeti artırıyor. Hadi savaş meydanına çıkın ve takımınızla zaferden zafere koşun.

Mighty Party: Heroes Clash Özellikleri