Mobil platformun ünlü isimlerinden birisi olan Green Panda Games yine oyuncuların yüzünü güldürecek bir oyun ile karşımıza çıkıyor.

Android ve İOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Milk Factory simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Renkli bir dünyaya ve eğlenceli bir oynanış yapısına sahip olan oyunda süt işine girecek ve ürettiğimiz sütlerin satışını gerçekleştirerek para kazanmaya çalışacağız.

Oyun içerisinde farklı inek türlerinin de yer aldığı yapımda oyuncular kamyonlar ile süt taşıyacak, satacak ve daha fazla süt üretebilmek için inek satın alacaklar. Oyunda yer alan ineklerin kendilerine özgü üretim özellikleri yer alacak.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden yapım Google Play üzerinde 4.4 olarak değerlendiriliyor.