Milli Gazete uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan son dakika haberlerini okuyabilirsiniz.

1973 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren Milli Gazete’nin resmi mobil uygulaması ile ülke ve dünya gündemindeki son gelişmeleri mobil cihazlarınızdan kolayca takip edebilirsiniz. Gündem, siyaset, spor, dünya, ekonomi, teknoloji, kültür-sanat, eğitim ve sağlık gibi kategorilerde yüzlerce güncel haber sunan Milli Gazete uygulamasında foto galeri ve video galeri bölümlerini de inceleyebilirsiniz.

Köşe yazarlarının güncel yazılarına da ulaşabileceğiniz Milli Gazete uygulamasında haber arama bölümünü kullanarak merak ettiğiniz içeriklere kolayca erişebilirsiniz. Okuduğunuz haberleri mesajlaşma uygulamaları ya da sosyal medya platformlarında paylaşmanıza da olanak tanıyan Milli Gazete uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.