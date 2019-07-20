Ace Viral’ın Android platformuna özgü olarak geliştirdiği mobil oyun olan Millionaire Billionaire Tycoon şu sıralar ilgi çekmeye devam ediyor. Mobil simülasyon oyunu olan Millionaire Billionaire Tycoon da zenginleşeceğiz.

100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam eden Millionaire Billionaire Tycoon ile eğlenceli anlar geçireceğiz. Milyoner olabilmek için başarılı işler gerçekleştirmeye çalışacağımız oyunda iş adamı olarak rol alacağız.

Önemli işler gerçekleştirerek yüksek gelirler elde edeceğimiz oyunda milyoner olmak için çaba sarfedeceğiz. Tek bir platformda oynanan yapım oldukça hoş içeriklere sahiptir. Google Play üzerinde 4.6 gibi bir skor puanına sahip olan oyun, 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

Dileyen oyuncular hemen oyunu indirebilir ve eğlenceli anlar yaşamaya devam edebilirler.