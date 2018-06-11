Mobil platformda macera oyunları arasında yer alan Mine Survival ile zombi ve yırtıcı hayvanların arasında yaşam mücadelesi vereceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Etkileyici grafik ve efektlerle güçlendirilmiş bu oyunda, çeşitli aletler kullanarak avcılık yapabilir ve zombileri öldürebilirsiniz. Kamp yapabileceğiniz ve avlanabileceğiniz toplam 5 farklı ortam bulunmaktadır. Bol suyun bulunduğu güvenli bir bölge keşfederek, çeşitli öğeleri inşa edebilirsiniz. Avlanarak ve altınlar toplayarak dilediğiniz binaları yapabilirsiniz.

Oyun içerisinde yer alan çekiç, balta, kılıç, su anahtarı, çapa gibi aletlerle av yapabilir ve tehlikeli yaratıkları öldürebilirsiniz. Ayrıca duvar yapımında ve bina yapımında kullanabileceğiniz çeşitli malzemeler bulunmaktadır. Ahşap, demir ve taş bloklar ile birçok farklı öğeyi inşa edebilirsiniz.

Vücut ısısı, açlık, susuzluk ve benzeri ihtiyaçları doğru yöneterek zor şartlarda hayatta kalma mücadelesi vereceğiniz Mine Survival, Android ve İOS sürümlü cihazlarda rahatlıkla oynayabileceğiniz eşsiz bir oyundur. Tamamen ücretsiz olarak sizlere sunulan ve yüz binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan bu oyun ile sizler de eğlenceli bir zaman geçirebilirsiniz.