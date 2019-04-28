Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan Mini World Block Art, farklı karakterler ve evler tasarlayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Etkileyici 3 boyutlu grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, onlarca farklı karakteri yöneterek kendinize ait bir köy kurmak ve çeşitli bulmacalar çözmektir. Oyunu Türkçe dil desteği sayesinde zorlanmadan oynayabilirsiniz. Ayrıca çoklu oyuncu modu ile arkadaşlarınızla birlikte oynayabilir ve eğlenceli anlar yaşayabilirisiniz. Macera dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı karakter ve tasarımlarınızda kullanabileceğiniz sayısı obje yer almaktadır. Ayrıca bölümlerde birçok mini oyun ve görev bulunmaktadır. Oyunlarda başarılı olarak seviye atlayabilir ve sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında bulunan ve 10 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Mini World Block Art, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz ve bağımlısı olabileceğiniz eşsiz bir oyun olarak ön plana çıkıyor.