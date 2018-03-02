MIRIAM : The Escape, siyah beyaz bulmaca platform oyunu Limbo’ya benzerliğiyle dikkat çekiyor. Oyunu ismini taşıyan küçük bir kızın gördüğü garip rüyalarının içine girdiğimiz ilginç bir mobil oyun. Karanlık temalı bulmacalarla süslü ilerlemeli oyunları seviyorsanız, Android telefonunuza indirip hemen oynamaya geçin. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Playdead’in mobil platforma da taşıdığı popüler bulmaca - platform oyunu Limbo’nun ücretsiz alternatifi diyebilirim. Arcade, macera ve bulmaca öğelerini harmanlayan yapımda tek bir karakteri kontrol ediyoruz. İçinde bulunduğumuz atmosfer, karakterin rüyalarının yansıması. Her bölümde kilitli kapıya ulaşmaya çalışıyoruz. Kapının kilidini açan büyük anahtarla kapı arasında fazla mesafe yok ancak bulmacalar kilide ve çıkış noktasına ulaşmamızı zorlaştırmasa da geciktiriyor. Bu arada karakterimiz sadece karanlıkta ilerleyebiliyor.

Unutmadan, oyunda sadece iki tuş bulunuyor. J ile zıplıyor, A ile de objeleri ittiriyor veya mekanizmaları harekete geçiriyoruz. Sağa sola yönlendirmek için de ekranın sol tarafında sürükleme yapıyoruz.