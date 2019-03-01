Başkasının yüz hatlarıyla seninkini birleştirirsek neye benziyorsun? Peki ya arkadaşların? Android cihazınızda iki yüzü birleştirmenin şaşırtıcı ve eğlenceli bir yolu olan MixBooth ile bunu öğrenin.

Yüzünüzü arkadaşlarınız, aileniz, iş arkadaşlarınız, ünlüler veya verilen örnek resimlerle karıştırmak için MixBooth kullanabilir ve doyasıya eğlenebilirsiniz. Sonucu e-posta, MMS, Facebook, Twitter üzerinden paylaşabilir ve sosyal medyada konu olabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlarınla yüzlerini birleştirerek komik görüntüler ortaya koyabilirsin.

Karıştırmak ve adeta bir star gibi görünmek için ünlülerin fotoğraflarını da kurcala. Arkadaşlarının kiminle karıştığını tahmin etmelerini sağlayarak küçük çaplı oyunlar oluşturabilirsin. Yüz algılamayı kullanarak otomatik kırpmayı kullanmayı ihmal etme. Hemen karıştır ve yeni yüzleri kendin gör!