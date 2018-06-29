Mobilet uygulamasıyla Android cihazlarınızdan birçok farklı etkinliğe bilet alabilirsiniz.

Ailenizle, arkadaşlarınızla veya sevgilinizle güzel vakit geçirmek için farklı bir aktivite gerçekleştirmek istiyorsanız, Mobilet uygulaması üzerinden birçok etkinliği keşfedebilirsiniz. Konser, tiyatro, açık hava etkinlikleri, spor vb. kategorilerde sunulan etkinlikleri Keşfet bölümünden inceleyebileceğiniz Mobilet uygulamasında, ilginizi çeken etkinlik için anında bilet satın alabilirsiniz.

Satın aldığınız biletleri QR kod içeren e-bilet şeklinde de sizlere sunan Mobilet uygulamasında, uygulamayı kullanan diğer arkadaşlarınızı da etiketleyerek birden fazla kişi için rezervasyon yaptırabiliyorsunuz. Oturduğunuz yerden onlarca farklı etkinliği keşfedebileceğiniz ve anında bilet satın alabileceğiniz Mobilet uygulaması, ilgi alanlarınıza uygun etkinlikleri göstererek nokta atışı bir listeyi sizlere sunuyor.