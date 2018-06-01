MoBu 2, kara büyüyle yeni yetenekler kazanan iştahlı tembel bir gorilin hikayesini konu alan macera oyunu MoBu’nun yenisi. Dünyanın dört bir yanından oyuncularla eğlence dolu bir yarışa hazırlanın. Koşmak yerine sallanarak ilerlediğiniz bu sıra dışı yarış oyununda görsellerden gözünüzü alamayacaksınız. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz!

Gorillerin muz için birbiriyle yarış içerisine girdiği ilginç bir online oyun MoBu 2. Yağmur ormanları, tapınak, volkan, bataklık ve daha birçok yerde dünya genelinde oyuncularla yarışıyorsunuz. Başta da söylediğim gibi sallanarak ilerliyorsunuz lakin rakiplerinizi belli süreliğine dondurma, başlarında yıldırım düşürme, büyü yapma gibi yetenekleriniz var. Tam 24 farklı saldırı ve savunma büyüsüne sahipsiniz.

MoBu 2 Özellikleri: