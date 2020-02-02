Dev bir restoranda müdür olarak görev alacağınız ve birçok önemli işten sorumlu olacağınız Moe Girl Cafe 2, mobil platformda simülasyon oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan benzersiz bir oyundur.

Kaliteli ve ayrıntılı grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, müdürü olduğunuz restoranda işlerin yolunda gitmesi ve aksamaması için mücadele etmektir.

Restoranda pişecek yemeklerden, masa ve sandalyelerin modellerinden, işe alınacak yeni personellerden, restoranın reklam ve tanıtım işlerinde, siparişlerin teslimatından, restoranın dekorasyonundan, araştırma çalışmalarından ve doğum günü gibi özel partilerden tamamen siz sorumlu olacaksınız.

Tüm bu faaliyetlerde yönetim becerinizi göstererek her şeyin yolunda gitmesini sağlamalı ve restoranın kar oranının artmasını sağlamalısınız.

Oyunda personel, müşteri ve tedarikçi gibi onlarca farklı karakter yer almaktadır. Ayrıca restoranınız için satın alabileceğiniz yüzlerce yeni mobilya, mutfak eşyası ve gıda ürünü bulunmaktadır.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan sunulan Moe Girl Cafe 2, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap etmektedir.