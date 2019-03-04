Minik canavarlar yardımıyla engellerle dolu parkurlarda yarışabileceğiniz Mon Rush, Android işlemciye sahip tüm cihazlarda rahatlıkla oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Oyun içerisinde şehir, mezarlık, orman, çöl ve daha birçok farklı mekan yer almaktadır. Parkurlarda kullanabileceğiniz birbirinden farklı onlarca canavar figürü bulunmaktadır. Ayrıca canavar topluluğunuzla birlikte hızla koşarken karşınıza çıkabilecek araba, helikopter, tank gibi çeşitli engeller vardır. Seçtiğiniz canavarla birlikte tuzaklardan kurtulmalı ve canavar sayısını artırarak yolunuza devam etmelisiniz.

Karşınıza çıkan tüm insanları canavara dönüştürerek grubunuza dahi etmeli ve hızla ilerlemelisiniz. Zıplayarak engelleri aşmalı ve puanlar toplayarak yolunuza devam etmelisiniz. Ninja, ejderha, dragon ve daha birçok farklı canavar karakterlerinin kilidini açmak için size verilen görevleri yerine getirmeli ve yeterli puanı toplamalısınız. Bu sayede dilediğiniz canavarı seçerek zorlu parkurlarda ilerleyebilirsiniz.

Mobil platformda aksiyon ve maceraya doyabileceğiniz ve ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz Mon Rush, binlerce oyun tutkunu tarafından tercih edilen eşsiz bir oyun olarak ön plana çıkıyor. Her geçen gün daha fazla oyuncunun dikkatini çeken bu oyun ile sizlerde maceraya doyabilir ve eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz.