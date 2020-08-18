Money Maker 3D, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Para basarak zaman geçirebileceğiniz bir mobil oyun olan Money Maker 3D oyununda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Banknotları kesip boyayarak ilerleyebileceğiniz oyunda son derece keyifli bir oyun deneyimi yer almakta. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda dikkatli olmanız da gerekiyor. Birbirinden zorlu bölümleriyle de ön plana çıkan oyunda eşsiz vakit geçirebiliyorsunuz. Hypercasual türünce bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda para basma simülasyonunu deneyimliyorsunuz. Money Maker 3D oyununu kaçırmayın derim.

Money Maker 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.