Monkey King: Havoc in Heaven, dünya genelinde binlerce oyuncu ile gerçek zamanlı olarak bölge savaşlarına girdiğimiz bir mobil oyun. Aksiyon RPG türünü sevenlerin kaçırmaması gerektiğini düşündüğüm Android oyununda karakter ve silah çeşitliliği, özelleştirme seçenekleri, kontrol sistemi her şey mükemmel seviyede. Grafiklerini de oldukça kaliteli buldum.

Kahramanların yanında şeytani güçler, yaratıkları da bulunduran, daha da önemlisi kötü güçlerin de yerine geçebildiğimiz fantastik rpg türünde hızlı tempolu oynanış sunan kaliteli bir yapım bizlerle. Android telefon ve tabletlerde ücretiz oynanabilir olan rol yapma oyununda karakter tarafında üç farklı dünyadan, güçlü ve de geliştirilebilir yapıda çağrılabilir kahraman karşımıza çıkarken, silah tarafında asa, yay, ikili bıçak, knuckles bizi karşılıyor. Tabii ki karakter ve silahların tümü açık değil. Oyun boyunca toplamanız gerekiyor. Karakterler dört sınıfa ayrılıyor. Maymun, Lady, Şeytan, Tilki seçilebilir sınıflar arasında. Her biri eşsiz özelliklere sahip ve sizin belirlediğiniz şekilde savaşıyorlar.

Monkey King: Havoc in Heaven Özellikleri: