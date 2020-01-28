Monkey Ropes, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici ve zorlu bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Birbirinden zorlu parkurlarda mücadele edip reflekslerinizi ortaya koyabileceğiniz türden bir oyun olan Monkey Ropes, sizleri bekliyor. Retro tarz piksel grafikleri ve sürükleyici atmosferiyle de göz alıcı bir etkiye sahip olan oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Engellerden kaçmalı ve tüm tuzakları alt etmeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim. Zorlu düşmanlardan da kaçarak ilerlemeniz gereken oyunda gizemli mağaraları keşfedebilirsiniz. Farklı karakterleri de kontrol edebileceğiniz oyunda basit kontroller yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Monkey Ropes sizleri bekliyor.

Monkey Ropes oyununu Android cihazlarınıza olarak indirebilirsiniz.