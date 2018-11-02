Cadılar Bayramı temasına sahip olan Monster Farm ile eğlence dolu bir atmosfer bizleri bekliyor.

Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve şu sıralar teması ile oyuncuların gözde oyunları arasında adını yazdıran Monster Farm tüm dünyada 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor. Bizlere alışılmışın dışında bir çiftçilik deneyimi sunacak olan mobil yapımda oyuncular cadılar bayramı teması ile eğlence dolu anlar geçirecekler. Birbirinden farklı bitkiler yetiştirecek, onları sulayacak, evimizin etrafını dekore edecek ve sürpriz pastalar yaparak eğlenceli zaman geçireceğiz.

Kaliteli ve zengin içeriği ile oyuncuları tatmin etmeyi başaran yapım Foranj imzası ile geliştirildi ve yayınlandı. Tamamen ücretsiz olarak oynanabilen mobil oyunda yer alan karakterler de akıllara korkunçlukları ile kazınan karakterler yer alıyor. Örneğin bu karakterlerden bir tanesi Frankenstein olacak. Oyuncular pastalar yapacak, bitkiler yetiştirecek, kurabiyeler vs daha birçok yemeği de pişirmeye çalışacaklar.

Mobil oyunculara ücretsiz olarak sunulan Monster Farm, 4.6 gibi bir inceleme puanı ile üst sıralarda yer alıyor. Dileyen oyuncular hemen indirip oynamaya başlayabilirler.

İyi oyunlar dileriz.