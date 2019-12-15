İnsanları eğlendirmek için yetenekli dansçılardan ve ses sanatçılarından oluşan dev bir ekip oluşturacağınız ve çeşitli gösteriler düzenleyerek para kazanacağınız Monthly Idol, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan sıra dışı bir oyundur.

Basit grafikleri ve anlaşılır menü tasarımı ile zorlanmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, kadın ve erkek sanatçılardan oluşan büyük bir ekip oluşturmak ve farklı alanlarda sahne alarak insanları eğlendirici programlar düzenlemelisiniz.

Programlarda ünlü olarak daha fazla sahne alma fırsatı yakalayabilir ve kazancınızı artırarak yolunuza devam edebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve farklı konusu ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı alanlarda yeteneklere sahip yüzlerce kadın ve erkek karakter yer almaktadır. Dilediğiniz karakterleri seçerek yıldızlardan kurulu dev bir ekibe sahip olabilir ve eğlence programları düzenleyerek seviye atlayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz Monthly Idol ile sizde haylinizdeki eğlence grubunu kurabilir ve yeni bir sektöre atılabilirsiniz.