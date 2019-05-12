Mobil rol oyunları arasında yer alan ve günümüzde oldukça geniş bir topluluk tarafından oynanan Moon and Sword kitlesini hızla artırmaya devam ediyor.

İki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan yapım gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyuncuları karşı karşıya geitriyor. Birbirinden farklı erkek ve dişi karakterlerin yer aldığı oyunda amacımız kendi karakterimizi yaratarak oyun içerisinde hızlı bir şekilde görevleri başarmak olacak.

Oyuncular görevleri başardıkları takdirde seviyelerini artıracak ve daha güçlü hale gelecekler. Kaliteli grafiklere ve oldukça hoş ses efektleri ile oyuncualra fantastik bir rol dünyası sunan yapım ücretsiz olması ile de oyuncuların yüzünü güldürüyor.

Chengdu GameSky Technology Co Ltd tarafından geliştirilen ve yayınlanan mobil rol oyunu, Google Play’de 4.2 gibi bir skor puanına sahip.

İyi oyunlar dileriz.