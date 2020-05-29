GameHouse Original Stories tarafından geliştirilen mobil oyunlardan bir tanesi olan Mortimer Beckett and the Book of Gold macera oyunları arasına katıldı.

Sürükleyici bir gizemi çözmeye çalışacağımız oyun içerisinde ustaca bilmeceler ile karşı karşıya kalacağız. Oynaması ücretsiz olarak iki farklı mobil platformda yayınlanan başarılı yapım da gizemli bir kitap ile karşılaşacağız.

Efsanevi Altın Kitabını bulmak isteyen Mortimer’e yardım edeceğimiz oyun içerisinde birbirinden farklı soruları ve bulmacaları çözüme kavuşturarak oyun içerisinde ilerlemeye çalışacağız.

Kartal gözünü test edeceğimiz oyun da her türlü zorlu bulmacayı keşfedecek ve onları aşmak için ter dökeceğiz.

Oyun içerisindeki tüm gizli nesneleri de bulmaya çalışacağımız yapım içerisinde gerçek bir dedektif gibi yol alacak, 60 farklı zorluğa sahip olan hikâyeyi keşfetmeye çalışacağız. 30 farklı konumunda yer aldığı yapım da karşımıza çıkan tüm elmasları da toplayacak ve zorluklarda kullanacağız.