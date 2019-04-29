Çeşitli engellerin yer aldığı zorlu pistlerde nefes kesen yarışlara katılabileceğiniz ve farklı araçlar kullanarak parkurları tamamlayabileceğiniz Motor Parkour, yüz binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan eşsiz bir yarış oyunudur.

Etkileyici grafikle ve kaliteli ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, zorlu engelleri aşarak parkurları zamanında tamamlamak ve altın toplayarak yeni araçların kilidini açmaktır. Oyunun kontrolleri oldukça kolaydır. Parmağınızı ekranın üzerinde sağa ve sola doğru sürükleyerek araca istediğiniz yönü verebilirsiniz. Ayrıca parmağınızı ekranın üstüne doğru sürükleyerek aracı engellerin üzerinden aşırtabilirsiniz. Macera dolu yarışlar yapabileceğiniz ve eğlenceye doyabileceğiniz sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda, birbirinden güzel onlarca yarış arabası ve çeşitli engellerle donatılmış birçok yarış pisti yer almaktadır. Aracı düzgün bir şekilde yönlendirerek engellere çarpmadan ilerlemeli ve yol üstünde bulunan altınları toplamalısınız. Topladığınız altınlar sayesinde yeni araçlar alabilir ve farklı parkurlarda yarışabilirsiniz

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile oyun severlere iki farklı platformda hizmet veren Motor Parkour, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir oyundur.