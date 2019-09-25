En baştan bir karakter oluşturarak isim, yaş, cinsiyet ve dış görünüm gibi çeşitli kişisel özellikleri dilediğiniz gibi belirleyebileceğiniz Movie Director Simulator, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda eğlenceli grafik tasarımı ve ses efektleri ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, dilediğiniz gibi bir karakter oluşturarak oyuna başlamak ve senaryosunu hazırladığınız çeşitli filmler çekerek para kazanmaktır. Kendi film ekibinizi oluşturarak posterler hazırlayabilir ve filmlerinizi pazarlayabilirsiniz. İyi bir film yapımcısı olmak için yaratıcı fikirler üretmeli ve ekipmanlarınızı geliştirerek daha güzel filmler çekmelisiniz. Filmleriniz ne kadar fazla izleyici kitlesine ulaşırsa, o kadar çok para ve ün kazanırsınız.

Oyunda yapımcılığın yanı sıra, kendinize bir aile kurabilir ve çeşitli evcil hayvanlar besleyebilirsiniz. Ayrıca işinizi online platforma taşıyabilir ve kazancınızı artırabilirsiniz. Ücretsiz olarak hizmet veren ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Movie Director Simulator, sıkılmadan oynayabileceğiniz sürükleyici bir oyun olarak öne çıkıyor.