Mr Bean - Special Delivery, neredeyse hiç konuşmadan ilginç mimikleriyle seyircileri güldürmeyi başaran nadir karakterlerden Mr Bean’in mobil platforma uyarlanan oyunlarından biri. Mobilde Mr Bean hayranları için yapılan en başarılı serinin yeni oyununda Mr Bean, yanından ayıramadığı ayıcığı Teddy ile yollara düşüyor.

Araba sürme oyunları, engebeli arazide araba yarışı oyunları, sürüş oyunlarını sevenlerin ve tabii ki de Mr Bean hayranlarının keyif alarak oynayacağı oyunlardan biri Mr Bean - Special Delivery. Oyunun adından da anlayacağınız üzere karakterimiz bu sefer özel bir teslimat işi alıyor. Bazen şehrin dik sokaklarında sürüyor, bazen kırsal bölgenin yüksek tepelerine tırmanıyor, bazen dağlarda lunapark hız treni kullanıyor, bazen de lastiklerinizi çölde eritiyorsunuz. Nerede olursanız olun yükleri düşürmeden bitiş çizgisine ulaşmaya çalışıyorsunuz. Aracınızı boyayıp parçalarını yenileyebiliyorsunuz. Seviye atladıkça yeni yükseltmelerin kilidi açılıyor.