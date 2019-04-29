Kana susamış seri bir katilin gözünü kırpmadan insanları öldürdüğü ve çeşitli aletlerle rehinelerini parçalara ayırdığı Mr. Meat: Horror Escape Room, katilin eline düşen insanları kurtarmak için çeşitli görevler üstleneceğiniz eşsiz bir oyundur.

Gerçekçi grafikleri ve ürkütücü mekanları ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kasabada yaşayan bir katilin öldürmek için rehin aldığı insanları kurtarmaktır. Katil komşularınızın içinden birisidir ve kim olduğunu bulmak sizin görevinizdir. Yakaladığı tüm insanları parçalara ayırarak etlerini yiyen bu katilin son rehinesi küçük bir kız ve bu kızın yaşaması sizin elinizde. Katilin yaşadığı perili eve girerek ürkütücü mekanlarda dolaşmalı ve kızı bularak oradan ayrılmalısınız. Kızın izini bulmak için çeşitli bulmacalar çözmeli ve doğru iz üstünde ilerlemelisiniz.

Oyunda ruhsuz bir katil ve onlarca rehine yer almaktadır. Ayrıca katilin kaçırdığı insanları parçalara ayırdığı onlarca farklı oda bulunmaktadır. Katilin evine girerek rehineleri kurtarmalı ve görevleri tamamlamalısınız.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz Mr. Meat: Horror Escape Room, ücretsiz olarak sunulmaktadır.