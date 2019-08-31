MS Takip uygulaması ile günlük olarak sağlık durumunuzdaki değişiklikleri kaydedebilir ve rapor alabilirsiniz.
MS Takip uygulaması MS hastalığı olan kişilerin Android cihazlar üzerinden sağlık durumlarını takip edebilmelerini sağlıyor.
Multipl Skleroz olarak bilinen MS hastalığı, merkezi sinir sistemini etkileyen kronik nörolojik hastalıklardan biri. Özellikle 20-40 yaş aralığında sıklıkla görülen bu hastalıktan dolayı tedavi görüyorsanız, MS Takip uygulamasıyla birçok faydalı özellikten yararlanabilirsiniz. Çeşitli belirtileri ve aktiviteleri 0-10 arası puanlayarak girişini yapabileceğiniz uygulamada, kullanmanız gereken ilaçları ekleyerek hatırlatmalar alabilir, randevu tarihlerinizi takip edebilirsiniz.
Kaydettiğiniz verileri grafik şeklinde görüntüleme, çıktı alma ve e-posta ile gönderme seçenekleri sunan MS Takip uygulaması sayesinde, bu verileri doktorunuza göstererek daha verimli bir muayene sürecinden geçebilirsiniz. Bunların dışında çeşitli egzersizleri de sizlere sunan MS Takip uygulamasında, bu hareketlerin nasıl yapıldığını da canlandırmalar ile öğrenebilirsiniz.