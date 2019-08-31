MS Takip uygulaması MS hastalığı olan kişilerin Android cihazlar üzerinden sağlık durumlarını takip edebilmelerini sağlıyor.

Multipl Skleroz olarak bilinen MS hastalığı, merkezi sinir sistemini etkileyen kronik nörolojik hastalıklardan biri. Özellikle 20-40 yaş aralığında sıklıkla görülen bu hastalıktan dolayı tedavi görüyorsanız, MS Takip uygulamasıyla birçok faydalı özellikten yararlanabilirsiniz. Çeşitli belirtileri ve aktiviteleri 0-10 arası puanlayarak girişini yapabileceğiniz uygulamada, kullanmanız gereken ilaçları ekleyerek hatırlatmalar alabilir, randevu tarihlerinizi takip edebilirsiniz.