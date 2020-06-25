Birbirinden gizemli davaları ve cinayetleri araştıracağımız Ms. Holmes: The Monster of the Baskervilles ile Sherlock Holmes’in dünyasına yeniden giriş yapacağız.

Sherlock Homes’in soyundan gelen bayan Holmesi canlandıracağımız oyun da onlarca farklı cinayet çözebilmek için çaba sarf edeceğiz. En ufak bir ipucunun hayati önem taşıyacağı oyun içerisinde muhteşem sahneler eşliğinde birbirinden farklı nesneleri de bulmaya çalışacağız.

Baskerville adındaki konakta olup biteni araştıracağımız oyun içerisinde gizemli canavalarları da takip edecek, sık sık onlarla karşı karşıya gelebileceğiz.

Konak içerisinde olup biteni anlamaya çalışacağımız yapım da karanlık bir hava hakim olacak.

Benzersiz bulmacaların da yer alacağı oyun da gerçekçi bir dedektiflik macerası bizleri bekliyor olacak.

Yapım 10 bin oyuncu tarafından oynanıyor.