MU Origin 2, ilk olarak Android platformuna çıkış yapan MMORPG. Kara Şövalye, Kara Sihirbaz (büyücü) veya Elf arasından seçim yapıp yolculuğa çıktığınız fantastik rol yapma oyununda grup kurup zindanları fethediyor, loncalara katılıp birlikte zorlu testleri çözüyor, takım halinde mücadelelere giriyor, arenalarda teke tek (birebir) savaşıyorsunuz.

Üç boyutlu destansı devasa çok oyunculu çevrimiçi rol yapma oyunu, sadece Android platformunda 1 milyonun üzerinde indirmeye ulaşan MU Origin’ın devamı niteliğinde hazırlanan MU Origin 2, ilk olarak Android telefon kullanıcılarına merhaba ediyor. İlk oyundaki gibi Dark Knight, Dark Wizard ve Elf, üç farklı sınıf arasından seçim yaparak karakterinizi özelleştirip açık dünyada yolculuk ederek destansı görevleri tamamlıyorsunuz. Bu noktada geliştiricinin güncellemelerle yeni günlük zindan ve saha görevlerinin ekleneceği notunu paylaştığını belirteyim.

MU Origin 2 Özellikleri