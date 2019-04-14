Farklı şekle sahip onlarca şeker yığınlarının arasından eşleştirmeler yaparak çeşitli ödüller kazanabileceğiniz ve haylinizdeki evi tasarlayabileceğiniz Munchkin Match: Magic Home Building, klasik kategoride yer alan eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, farklı şekle ve renge sahip blok yığınlarını uygun şekillerde eşleştirerek puan biriktirmek ve çeşitli ev eşyaları satın almaktır. En az 3 aynı renkte ve şekildeki blok parçasını bir araya getirerek eşleştirmeleri tamamlayabilir ve eviniz için ihtiyacınız olan tüm eşyaların kilidini açabilirsiniz. Keyif verici eşleştirmeleri ve sürükleyici bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde kalp, top, çiçek, küp ve daha onlarca farklı şeker yığını yer almaktadır. Bu şekilleri uygun bir biçimde eşleştirerek koltuk, masa, şömine, abajur ve daha birçok ev eşyasını satın alabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz ve keyifli dakikalar geçirebileceğiniz Munchkin Match: Magic Home Building, kaliteli bir eşleştirme oyunudur.