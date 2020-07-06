Murder Hornet!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir simülasyon ve aksiyon oyunudur.

Oyunda katil bir arıyı yönetiyor ve insanları sokarak bölümleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda son derece dikkatli olmalı ve tüm engellerin üstesinden gelmelisiniz. Alışanın dışında bir konsept ile karşımıza çıkan oyunda eğlenceli ve sürükleyici bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Murder Hornet! sizleri bekliyor diyebilrim.

3 boyutlu bir oyun atmosferine sahip olan oyunda tek yapmanız gereken arıyı yönlendirmek ve hedefleri birer birer sokmak.

Murder Hornet! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.