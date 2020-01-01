Kendi müzik şirketinizi kurarak birbirinden yetenekli şarkıcılarla çalışacağınız ve farklı şehirlerde konserler düzenleyerek para kazanacağınız Music Inc, mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyunculara hizmet veren eğlenceli bir oyundur.

Basit grafikleri ve kolay anlaşılır menü tasarımı ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda amaç, kendi sanatçılarınızı tasarlayarak halka konser vermek ve şarkıcıların özelliklerini geliştirerek daha fazla hayran kitlesine ulaşmaktır.

Çeşitli turneler düzenleyerek dünyanın farklı şehirlerinde dev konserler vererek sanatçılarınızın popülerliğini artırabilir ve daha fazla para kazanabilirsiniz. Ayrıca seviye atladıkça farklı şarkıcı karakterlerinin kilidini açabilir ve sanatçılarınızı özelleştirebilirsiniz.

Stüdyonuzu geliştirerek daha profesyonel aletler satın alabilir ve en kaliteli müziği yapabilirsiniz. Korsan satışı engellemek için çeşitli çalışmalarda bulunabilir ve işleriniz kötü giderse bankadan kredi kullanabilirsiniz.

Sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Music Inc, 500 binden fazla oyun tutkunu tarafından tercih edilen kaliteli bir yapımdır.