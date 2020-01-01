Eşsiz kıyafetler ve ölümcül savaş aletleriyle donatılmış birbirinden güçlü yüzlerce karakter ile aksiyon dolu savaşlara katılacağınız ve ganimet kazanmak için mücadele edeceğiniz Musou Glory, mobil platformda rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.

Çarpıcı 3 boyutlu grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, farklı özelliklere ve silahlara sahip çeşitli savaş kahramanları arasından dilediğinizi seçerek rakiplerinizle birebir savaşmak ve zorlu görevler üstlenerek ganimet avına çıkmaktır.

Online arenada mücadele ederek dünyanın farklı bölgelerinden güçlü oyuncularla karşılaşabilir ve kendinizi geliştirebilirsiniz.

Savaşları kazanarak yeni kostümlerin, savaşçıların, silahların ve daha onlarca objenin kilidini açabilir ve kahramanlarınızı özelleştirerek daha da güçlendirebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu savaş sahneleri ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyun severlerle buluşan Musou Glory, ücretsiz olarak hizmet veren bağımlılık yapıcı bir oyundur.