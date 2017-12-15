Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Mussoumano 3D Run mobil oyunu, Brezilyalı popüler rapçi ve Youtuber Mussoumano olarak oynayacağınız ve sonsuz bir koşuşturmayı konu alan eğlenceli bir macera oyunudur.

Mussoumano 3D Run mobil oyununda sonsuz bir koşu sizi bekliyor. Klasik koşu oyunlarını andıran oyunda çeşitli araçlar ve çevre koşullarıyla olaya renk katılmış durumda. Akıcılık adına bir sorunu bulunmayan oyunda araç değiştirerek de oyundaki tekdüzeliği kırabiliyorsunuz. Mussoumano bazen bir deve üzerinde koşacak, bazen bir motosiklet kullanacak, bazen de bir uçan halıyla kaçacak.

Oyunda Mussoumano’nın kaçması gereken kitle de aslında onun hayranları. Mussoumano ile selfie çektirmek isteyen topluluk o kadar kalabalık ki canınızı kurtarmak için kaçmaktan başka çareniz yok. Oyunda Mussoumano’nun giysilerini ve aksesuarlarını da değiştirebilir çeşitli maskeler ve şapkalarla kendi stilinizi yansıtabilirsiniz. Basit kontrolleri ve kaliteli grafikleriyle üst düzey bir koşu oyunu olan Mussoumano 3D Run mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.