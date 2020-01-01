Birbirinden sevimli bebeklerin bakıcılığını yaparak her türlü ihtiyaçlarını gidereceğiniz ve onları eğlendirmek için çaba göstereceğiniz My Baby Care 2, mobil platformda klasik oyunlar kategorisinde kendisine yer bulan eşsiz bir oyundur.

Serinin ilkine göre daha geliştirilmiş ve yeni görevler eklenmiş olan bu oyunda yapmanız gereken, bebeklik döneminin ilk birkaç yılını geride bırakan ve büyümeye başlayan sevimli çocuklara bakarak lezzetli yemekler hazırlamak ve görev aralarında mini oyunlar oynayarak puan toplamaktır.

Kremalı ve sütlü gevrekler hazırlayarak bebeklerin karnının doyurabilir ve meyveli çaylar içirebilirsiniz. Ayrıca bebeklerin zihinsel gelişimlerini sağlayacak çeşitli yapboz ve kule oyunları oynatabilir ve daha zeki olmalarını sağlayabilirsiniz.

Bebekler hastalandığında bir doktor gibi onları muayene edebilir ve hastalığın teşhisini koyarak ilaç tedavisine başlayabilirsiniz.

Modaya uygun kıyafetler giydirerek onlara havalı bir görünüm kazandırabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen My Baby Care 2, ücretsiz oyunlar arasında bulunmaktadır.