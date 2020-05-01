Daha önce pek çok kez haberini yaptığımız FM by Bubadu dur durak bilmeden yeni oyunlar geliştirmeye devam ediyor. Birçok kez oyunlarından söz ettiğimiz geliştirici ekip şu sıralar My Baby Food ile adından söz ettiriyor.

Mobil klasik ve rol oyunları arasında yer alan My Baby Food ile oyuncular mutfak oyunları dünyasına basit ve küçük bir adım atmış olacaklar.

Birbirinden sevimli bebekler için basit ve lezzetli yiyecekler yapmayı öğreneceğimiz oyun içerisinde aksiyondan ve gerilimden tamamen uzak eğlenceli bir yapı ile karşılaşacağız.

Yaptığımız yemekler ile bebekleri hem mutlu hem de karınlarını tot tutmaya çalışacağımız oyun da aynı zamanda onlarla eğlenceli oyunlar da oynayarak onları mutlu etmeye hedefliyor olacağız.

En iyi çocuk bakıcısı olarak rol alacağımız oyun içerisinde bizleri rengarenk bir içerik yapısına ek olarak kusursuz ve titizlikle hazırlanmış grafik açıları karşılıyor olacak.

20’den fazla meyvenin, görüntülü yemek tariflerinin ve HD grafiklerin yer aldığı oyun günümüzde iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.