Uzayda yaşanılabilir bir bölge keşfederek kendi koloninizi kurmak için çaba göstereceğiniz ve farklı yapılar inşa ederek kentinizi geliştireceğiniz My Colony, mobil platformda Android, İOS ve Windows işletim sistemlerini içeren tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve sürükleyici senaryosu ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, uzayda bir koloni kurarak dev bir kent inşa etmek ve şehrinizi geliştirmek için mücadele etmektir. 4 farklı medeniyetten dilediğinizi seçerek koloninizi kurabilir ve kentinize çeşitli binalar inşa ederek sürekli bir büyüme sağlayabilirsiniz.

Ayrıca rastgele oluşturulmuş onlarca haritadan istediğinizi seçebilir ve koloninizi en uygun yere kurmak için çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz.

Oyunda kentinizi inşa ederken farklı özelliklere sahip onlarca iş arabasından yararlanabilir ve birçok işçi çalıştırabilirsiniz. Kolonideki çalışmaların durmasına izin vermeden her an dilediğiniz binayı inşa edebilir ve dev bir kent oluşturabilirsiniz.

Simülasyon oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren My Colony, geniş bir kitleye hitap etmektedir.