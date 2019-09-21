Akıllı telefon ve tabletlerimizde başarılı bir spor eğitmeni olmaya çalışacağımız My Gym: Fitness Studio Manager’da oldukça gerçekçi bir yapı bizleri bekliyor olacak.

Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan My Gym: Fitness Studio Manager oldukça geniş kitleler tarafından oynanmaya devam ediyor. HD kalitedeki grafikler eşliğinde bir spor eğitmeni olmaya çalışacağımız yapımda zengin içeriğin yanı sıra seslendirmeler de karşımıza çıkacak.

Tatem Games Inc imzası ile geliştirilen ve hem Android hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan My Gym: Fitness Studio Manager’da spor salonumuza gelen müşteriler ile ilgilenecek, doğru spor yapmalarını öğreteceğiz.

Dünyaca ünlü bir fitnes işletmecisi olacağımız oyunda müşterilerimizin kişisel asistanı olarak görev yapacağız. Erkek ve dişi sporcularımızın yer aldığı yapımda 100’den fazla egzersiz yer alıyor. Hem amatör hem de profesyonel sporcuları eğiteceğimiz yapım 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.