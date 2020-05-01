Rengarenk yapısı ile mobil platformda simülasyon oyunları arasına katılan My Idle City oyuncularına eğlenceli anlar sunmaya devam ediyor.

Play Store üzerinde ücretsiz olarak yayınlanan ve oyunculara aksiyondan ve gerilimden uzak eğlenceli bir oynanış sunmayı vadeden My Idle City geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor.

Adquantum Ltd tarafından geliştirilen ve yayınlanan yapım da oyuncular hayallerindeki şehirleri inşa edebilecek ve yönetebilecekler. Sayısız farklı bina inşa edebileceğimiz şehrimiz de yollar yapacak, trafik akışı sağlayacak ve huzurlu bir yaşam sürmeye çalışacağız.

Şehrimizi büyüttükçe çeşitli sorunlar ile de karşılaşacağımız yapım içerisinde küçük, orta ve büyük olmak üzere çeşitli binalar da inşa edebileceğiz.

Kafeler, fabrikalar, evler, stadyumlar ve daha fazlasını oyun içerisinde inşa ederek şehrimizi hem güzelleştirebilecek hem de zenginleştirebileceğiz.

My Idle City 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.