Onlarca farklı kız ve erkek şövalye ile çeşitli görevleri yerine getirmek için mücadele edeceğiniz ve ilginç yaratıklara karşı savaşarak ganimet toplayacağınız MY Little Fantasy, mobil platformda rol oyunları arasında kendisine yer bulan sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve animasyonları ile oyun severlere eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, görev haritası üzerinde ilerleyerek karşınıza bir anda çıkan ilginç yaratıklara ve bitkilere karşı savaşarak bölgeyi kötü unsurlardan temizlemek ve ganimet toplayarak karakterlerinizin özelliklerini geliştirmektir. Kılıcınız ve baltanızla düşmana her vurduğunuzda canlarını azaltabilir ve ölümcül darbeyle birlikte düşmanı etkisiz hale getirebilirsiniz. Kazandığınız altınlar sayesinde karakterleriniz için yeni zırhlar ve savaş aletleri alabilirsiniz. Ayrıca şövalyelerinizin özelliklerini arttırabilir ve yenilmez bir ordu kurabilirsiniz.

Oyunda farklı özelliğe ve silaha sahip onlarca karakter yer almaktadır. Ayrıca kılıç, balta, ok, dikenli tokmak ve daha birçok ölümcül silah bulunmaktadır.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz MY Little Fantasy, ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.