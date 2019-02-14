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My Little Pony Pocket Ponies 1,2,0 (Android)
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My Little Pony Pocket Ponies

1,2,0
Android
My Little Pony Pocket Ponies
ÜCRETSİZ
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Ömer Dursun
Ömer Dursun -

My Little Pony karakterlerini toplayın ve saldırıya başlayın.

Bu gülünç derecede eğlenceli arcade oyununda, Twilight Sparkle ve sevdiğiniz My Little Pony karakterlerini School of Friendship'te birleştirin! Yeni bir öğrenci olarak ilk harika Cep Pony Şampiyonasına gideceksiniz. Mükemmel ekibinizi oluşturmak için hepsini yönetin.

Her yerde zıplayan topları almak için bariyerler ve duvarlardan atlayın. Hızlı tempolu arcade mücadelelerinde düşmanları yenmek için Cep Ponies'in sihrini çözün ve görevleri geçerek karakterlerinizin level'larını yükseltin. Cutie Mark Crusaders veya Mane Six gibi benzersiz Pocket Ponies'leri toplayın. School of Friendship'i keşfedin ve bir sürü yeni karakterle tanışın.

Bu eşsiz oyunda, atış açınız saldırgan stratejinizin anahtarıdır. My Little Pony Pocket Ponies Android'de oynanabilen macera, arcade oyunudur.

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