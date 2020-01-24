My Little Terrarium - Garden Idle oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Latince kökenli terra ve arium kelimelerinin birleşimiyle oluşan akvaryum/fanus içerisindeki bitki yetiştiriciliğine verilen isimdir. Bu oyunda da küçük bir camın içinde kendi bahçeni yaratacaksın. Çeşitli Teraryumlar oluştur, sevimli hayvan arkadaşlar edin ve sonra arkadaşlarının heyecan verici hikayelerini dinle. Çok farklı bitkileri sulayarak yetiştirebilirsiniz.

İşte yapmanız gerekenler:

1- Sulu meyveler, kaktüsler, güller, kiraz çiçekleri… fidelerin büyümesi için özen gösterin.

2- Bitkileri istediğiniz gibi yerleştirin ve kendi bahçenizi oluşturun.

3- Bichon, Meerkat, Tavşan… hepsinin farklı zevkleri var! Onları besle ve arkadaş ol.

4- Hayvanların hikayelerini dinleyin ve özel hediyeler alın.

5- Bitkiler tarafından sevilen klasik müzikleri dinleyin ve kalbinizi iyileştirin.

6- Bitkileri her gün sulamayı unutma!

Kendi renkli dünyanı yaratmak istiyorsan sen de bu maceraya ortak olabilirsin. Hemen indir ve oynamaya başla.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.