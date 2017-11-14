My Oasis - Relaxing Sanctuary, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu bölümlere sahip olan oyunda hayalinizdeki yeri yaratabiliyorsunuz.

Zaman geçirmek için tercih edebileceğiniz tarzdan bir mobil oyun olarak karşımıza çıkan My Oasis - Relaxing Sanctuary, sürükleyici atmosferiyle dikkat çekiyor. Boş zamanlarınızı keyifli bir hale getirmeye odaklanmış olan oyunda hayallerinizdeki dünyayı kurabiliyorsunuz. Son derece renkli görselleriyle de dikkat çeken oyunda rahatlatıcı bir hava bulunuyor. Hayalinizdeki dünyayı küçük bir kara parçasından başlayarak kuruyor ve bölümleri geçtikçe daha büyük işler yapıyorsunuz. Yavaş yavaş ilerlediğiniz oyunda zihninizin gevşediğini de hissedebiliyorsunuz. Eğer bu tarz farklı oyunları seviyorsanız My Oasis - Relaxing Sanctuary mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir oyun diyebilirim. Ayrıca çocuklarınıza da oynatarak hayal güçlerinin genişlemesine yardımcı olabilirsiniz.

My Oasis - Relaxing Sanctuary oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.