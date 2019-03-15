Mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan My Secret Bistro, hayalinizdeki restoranı kurabileceğiniz ve kendi mutfağınızın şefi olabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.

Kaliteli grafiklerin ve çeşitli masal kahramanlarının yer aldığı bu oyunda amaç, kendi restoranınızı işletmek ve müşterilere farklı lezzetler sunarak onları memnun etmektir. Para kazanabilmek için yeni tarifler keşfetmeli ve siparişleri zamanında yetiştirmelisiniz. Farklı masal kahramanlarını yönetebileceğiniz ve enfes yemekler pişirerek ustalığınızı kanıtlayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda Peter pan, kırmızı başlıklı kız, pamuk prenses ve daha onlarca farklı masal karakteri yer almaktadır. Ayrıca yemek yaparken kullanabileceğiniz sayısız mutfak eşyası bulunmaktadır. Siparişlerden kazandığınız paralar ile mutfağa yeni malzemeler alabilir ve farklı tarifler oluşturabilirsiniz. Böylece seviye atlayabilir ve sonraki bölümlere geçebilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorun yaşamadan oynayabileceğiniz ve eğlenceli dakikalar geçirebileceğiniz My Secret Bistro, 500 binden fazla oyuncu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyun olarak göze çarpıyor.