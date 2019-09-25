Kendinize ait bir süpermarketin işletmeciliğini yaparak çeşitli ürünler satabileceğiniz ve müşterileri memnun ederek kazancınızı artırabileceğiniz My Sim Supermarket, mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir oyundur.

Kaliteli grafik tasarımı ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, müşterilerinizin talepleri doğrultusunda ürün temin etmek ve online alışveriş sistemi ile çalışarak müşterilere en iyi hizmeti vermektir. Hangi ürünleri satacağınıza ve ürünleri hangi raflarda teşhir edeceğinize bizzat siz karar vereceksiniz. Günlük maksimum ciro yapabilmek için doğru stratejilerle ürünlerinizi pazarlamalı ve kazancınızı katlayarak yolunuza devam etmelisiniz. Stres giderici özelliği ve sürükleyici bölümleri ile sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Marketinizde satabileceğiniz 100’den fazla ürün ve bu ürünleri sergileyebileceğiniz onlarca raf yer almaktadır. Günlük maksimum satış yaparak olabildiğince fazla kar etmeli ve dünya sıralamasında adınızı üst sıralara yazdırmalısınız.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz My Sim Supermarket, ücretsiz oyunlar arasında bulunan kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.