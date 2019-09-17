Android ve İOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan My Spa Resort ile eğlenceli zaman geçirmeye hazır olun!

Cherrypick Games imzası ile geliştirilen ve iki farklı mobil platformda yayınlanan My Spa Resort ile tatil köyü inşa edecek, şehirlere dönüştürecek ve eğlenceli anlar geçireceğiz. Büyüleyici içeriklere sahip olan yapımda oyuncular kusursuz güzellik salonları kuracak, ürünler toplayacak, spor tesisleri hayata geçirecek ve müşterilere eğlenceli anlar yaşatmaya çalışacaklar.

Keyifli ve heyecanlı hikâyeleri de keşfetmeye çalışacağımız oyunda müşterilerimize kaliteli zaman geçirterek onların tatil köyümüze tekrar gelmelerini sağlayacağız. Gerçek zamanlı olarak da oynanabilecek olan yapımda yeni arkadaşlar edinebilecek ve onları da oyuna dahil edebileceğiz.

Oynaması ücretsiz olarak iki farklı platformda lansmana çıkan yapımda oyuncular tatil köylerini diledikleri gibi geliştirebilecek ve düzenleyebilecekler.