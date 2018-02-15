My Tamagotchi Forever, 90’lı yıllarda oldukça popüler olan oyuncaklardan Tamagotchi’yi mobile taşıyan yapımlardan. Ufacık ekranından bakımını üstlendiğimiz sanal bebekler artık mobil cihazımızda. BANDAI tarafından geliştirilen oyunda da kendi Tamagotchi karakterimizi yetiştiriyoruz.

Şimdiki neslin anlam veremeyeceği, döneminin popüler oyuncaklardan biri olan Tamagotchi, mobil oyun olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklar kadar o günlere dönmek isteyen yetişkinlerin de ilgisini çekeceğini düşündüğüm sanal bebek bakma oyununda Tamagotchi karakterlerini büyütüyoruz. Karınlarını doyurma, banyo yaptırma, oyun oynama, uyutma kısacası bir bebek ile yapılabilecek her şeyi ilgi isteyen bu sevimli karakterlerle yapıyoruz.

Sevimli bebeklerin oyunlar oynayıp eğlendiği Tamatown’da geçen oyunda mini oyunlar da yer almakta. Mini oyunları oynayarak seviye atlayıp jeton kazanabiliyoruz. Jetonlarla Tamagotchi’miz için yeni yiyecek ve içecek, giyecekler alıyor, Tamatown’u güzelleştiren renkli öğelerin kilidini açıyoruz.